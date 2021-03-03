Тегеран, , 09:12 — REGNUM 2 марта генеральный директор Национальной иранской газовой компании Хасан Монтазер Торбати заявил, что экспорт иранского газа за 8-летний срок правления действующего правительства достиг 100-процентного роста при экспорте 18 млрд кубометров в текущем году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Торбати сделал эти замечания в интервью экономическому корреспонденту IRNA. Он отметил, что Иран продолжает экспортировать газ в Турцию и Ирак в качестве основных направлений, а также в Азербайджан и Армению.

Директор подчеркнул, что в 2013 году Иран имел годовой экспорт в 9 млн кубометров, в то время как в текущем году этот показатель составляет 18 млн кубометров, а ежедневный объем экспорта составляет 75 млн кубометров.

Отметив, что переговоры о продлении экспортных контрактов на газ часто начинаются в заключительный период, чиновник подчеркнул, что у Турции еще достаточно времени для проведения переговоров по экспортному контракту.

Торбати также сообщил, что частный сектор в Иране должен участвовать в экспорте газа, поскольку рынок в Турции трансформируется из правительственной среды в частную. Он заявил, что Исламская Республика рассматривает Турцию как надежный рынок, а Анкара признает Тегеран в качестве устойчивого поставщика.