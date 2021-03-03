Тегеран, , 09:23 — REGNUM 2 марта заместитель руководителя Научно-исследовательского и производственного института Ирана доктор Мохаммад-Хасан Фаллах-Мехрабади заявил, что одновременно с проведением последнего этапа тестирования вакцины Рази-Ково Парс Covid-19 на людях также был одобрен запуск ее серийной производственной линии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Выступая перед журналистами IRNA, Фаллах выразил надежду, что заключительная фаза испытаний этого жизненно важного продукта на людях завершится в ближайшем будущем, что позволит как можно скорее привлечь необходимые инвестиции.

Он также высоко оценил тесное сотрудничество между министерствами здравоохранения, сельскохозяйственного джихада и Центральным банком Ирана (CBI) в осуществлении данной программы и выразил надежду, что к концу последнего этапа испытаний на людях также состоится запуск линии массового производства вакцины.

Профессор подчеркнул, что перед этапами тестирования на людях вакцина была испытана на большом количестве животных с удовлетворительными результатами, и выразил надежду, что те же результаты будут достигнуты и на последнем этапе ее тестирования на людях.

По словам чиновника, 133 человека добровольно приняли участие в 1-й фазе этапа испытаний на людях, 13 из которых первоначально получили вакцину, остальные получили ее в соответствии с графиком.