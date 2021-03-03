Москва, , 03:09 — REGNUM Московский арбитраж прекратил производство по крупному иску компании «Вертолёты России» к ООО «Национальная лизинговая компания по развитию промышленности», аффилированному с госкорпорацией «Ростех». Истец отозвал свои претензии, передаёт ИА REGNUM.

«В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований, ответчик не возражал по ходатайству, представили дополнительные документы», — отмечается в материалах дела.

Причины отзыва иска стоимостью почти 2,8 млрд рублей неизвестны.

Напомним, дело было инициировано в июне 2020 года. Помимо взыскания суммы, истец требовал признания недействительными неких сделок. Третьим лицом в споре участвовало АО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга.