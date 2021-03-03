Москва, 3 марта, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Московский арбитраж прекратил производство по крупному иску компании «Вертолёты России» к ООО «Национальная лизинговая компания по развитию промышленности», аффилированному с госкорпорацией «Ростех». Истец отозвал свои претензии, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В судебном заседании представитель истца заявил ходатайство об отказе от исковых требований, ответчик не возражал по ходатайству, представили дополнительные документы», — отмечается в материалах дела.

Причины отзыва иска стоимостью почти 2,8 млрд рублей неизвестны.

Напомним, дело было инициировано в июне 2020 года. Помимо взыскания суммы, истец требовал признания недействительными неких сделок. Третьим лицом в споре участвовало АО «Национальная служба санитарной авиации» из Санкт-Петербурга.