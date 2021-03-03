Киев, , 03:06 — REGNUM Размер средств, недополученных Украиной из-за запуска газопровода «Северный поток-2», может составить $3 млрд. Об этом 2 марта заявил бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.

Вместе с тем, как считает эксперт, указанные потери не принесут большого ущерба для страны, поскольку их забирает украинская компания «Нафтогаз».

"Три миллиарда долларов. Однако эти потери некритичны. Все равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза». Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы», — сказал экс-чиновник, слова которого приводит НСН.

Однако, по словам Ланового, эта ситуация все же спровоцирует на Украине рост тарифов на электроэнергию, тепло, газ и другие ресурсы. Эксперт добавил, что полной остановки газового транзита через украинскую территорию не будет, поскольку Украина поддерживает экспорт российского газа, перекупая голубое топливо у посредников.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток — 2» является — для Украины «вопросом жизни и смерти».

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