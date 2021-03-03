Хьюстон, США, , 03:04 — REGNUM Губернатор американского штата Техас Грэг Эббот отменил масочный режим в штате, сообщает пресс-служба главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Губернатор Грэг Эббот выпустил постановление, отменяющее обязательное ношение масок», — говорится в сообщении.

При этом в Техасе снимают и ряд других ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. В частности, снят запрет на число людей, которые могут одновременно находится в заведениях или предприятиях. Закон вступит в силу с 10 марта.

Губернатор отметил, что при наличии вакцин и препаратов от COVID-19 необходимо срочно восстанавливать экономику. Также ограничения намерены снять и в штате Миссисипи. Глава этого региона также объявил об отмене масочного режима.