Вашингтон, , 03:46 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис 2 марта привела к присяге нового министра образования Мигеля Кардону. Церемонию приведения к присяге транслировали американские телеканалы.

Кандидатура Кардоны накануне была утверждена Сенатом Конгресса США.

Новый министр образования имеет пуэрто-риканское происхождение. Ранее он руководил управлением по образованию штата Коннектикут. Отмечается, что Кардона выступает за скорейшее возобновление работы школ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, должность министра образования США займёт Мигель Кардона, кандидатуру которого утвердил Сенат страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США одобрил кандидатуру Мигеля Кардоны на пост министра образования