Куньмин, Китай, , 03:04 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая выявлен новых случай африканской чумы свиней, сообщили 2 марта в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Болезнь была выявлена у 36 поросят в уезде Фунин, предположительно привезенных в регион из-за его пределов. Шесть животных уже погибли, сообщили в министерстве.

Местные власти немедленно приняли все необходимые меры реагирования, включая уничтожение всех свиней, дезинфекцию помещений и дорог, а также проведение расследования.

Африканская чума свиней, как считается, моет поражать только свиней, но не другие виды животных. Она также считается неопасной для человека. Впервые болезнь была выявлено в Китае еще в августе 2018 года в провинции Ляонин. Затем вспышка переметнулась на другие регионы.