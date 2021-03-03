Ханчжоу, Китай, , 02:59 — REGNUM Пять человек пропали без вести в результате крушения рыбацкой лодки в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

По данным морского спасательного центра региона, сообщение о бедствии было получено примерно в 8:50 по местному времени. Стало известно, что рыбацкая лодка перевернулась примерно в 165 милях к востоку от города Вэньчжоу.

Десять человек находилось на борту лодки длиной 27,17 метра и валовым тоннажем 105 тонн. Пять человек были спасены к 20:00 по местному времени. Поиски оставшихся рыбаков продолжаются.