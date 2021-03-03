Москва, , 02:58 — REGNUM Арбитраж Москвы 25 марта 2021 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к крупному «мусорному» концессионеру — АО «Управление отходами». Претензии к холдингу имеет Минпромторг РФ, потребовавший не только вернуть крупную субсидию, но и выплатить пени, передаёт ИА REGNUM.

Иск от министерства поступил поступил в суд в начале февраля 2021 года. Дело приняла к производству судья Титова. Общая сумма претензий составила 99 599 971,81 рубля. В иске речь идёт «о взыскании субсидии в размере 86 171 568,98 рубля, пени в размере 13 428 402,83 рубля».

Компания-ответчик на своём сайте позиционируется как ведущий концессионер РФ в сфере создания и эксплуатации систем по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ряде регионов компания выступает «мусорным» регоператором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года АО попало в медиаповестку в свете скандала и сообщений об обысках в «дочерних» офисах.