Пекин, , 02:54 — REGNUM Стоимость продуктов, зарегистрированных китайскими страховыми компаниями по управлению активами и управляющими фондами прямых инвестиций в 2020 году составила 975,84 млрд юаней (около $150,8 млрд), что на 71,6% больше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Количество вышеуказанных зарегистрированных продуктов страховыми компаниями Китая выросло на 77,31% в годовом исчислении до 461 в прошлом году, сообщили в Ассоциации управления страховыми активами Китая.

Из общего числа продуктов, 434 были зарегистрированы для плановых долговых инвестиций и 12 плановых долевых инвестиций, при этом объем их средств достиг 819,32 млрд юаней и 22,61 млрд юаней соответственно, говорится в сообщении ассоциации.

В прошлом году было создано в общей сложности 15 страховых фондов частных инвестиций, размер которых достиг 133,92 млрд юаней.