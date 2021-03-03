Калининград, , 03:17 — REGNUM В Калининградской области сапёры морского инженерного полка Балтийского флота обезвредили 21 миномётную мину времён Великой Отечественной войны. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ.

Боеприпасы на лесном участке вблизи посёлка Горино обнаружили дети. Они обратились за помощью к прохожему, который и сообщил об опасной находке в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты со всеми мерами предосторожности вывезли боеприпасы на один из полигонов Балтийского флота для последующего уничтожения.

«С начала 2021 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 200 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты инженерно-сапёрного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в январе обезвредили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области более ста артиллерийских снарядов и других боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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