Дублин, , 02:44 — REGNUM Ирландия намерена возобновить дипломатическое присутствие в Иране после закрытия посольства в Тегеране в 2012 году, заявил глава ирландского МИД Саймон Ковени, сообщает пресс-служба ведомства.

«Дипломатическая миссия начнет свою работу в этом году на уровне поверенного в делах с перспективой возобновления работы ирландского посольства в 2023 году», — заявил он.

По словам Ковени, работа в Иране входит в стратегию правительства страны по двукратному усилению ирландского влияния в мире к 2025 году. В частности, республика намерена развивать связи со странами Ближнего Востока.

Напомним, Ирландия закрыла свое посольство в Тегеране в 2012 году из-за финансового кризиса.