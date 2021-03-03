Пекин, , 02:41 — REGNUM Прибыль компании Haitong Securities, являющейся одним из крупнейших китайских брокеров, выросла за 2020 год, даже несмотря на эпидемию, сообщает агентство Синьхуа.

Чистая прибыль акционеров компании достигла 10,88 млрд юаней (около $1,68 млрд) в прошлом году, поднявшись на 14,2% в годовом исчислении, говорится в предварительном финансовом отчете компании на Шанхайской фондовой бирже.

Операционная выручка компании выросла на 9,45% в годовом исчислении до 38,16 млрд юаней. Общий объем активов компании достиг 693,7 млрд юаней в прошлом году, что на 8,94% больше, чем годом ранее.