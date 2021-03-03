Сараево, , 04:03 — REGNUM Сотрудники полиции округа Западная Герцеговина Боснии и Герцеговины 2 марта предотвратили контрабанду трех иранских граждан в Республику Хорватия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Согласно пресс-релизу полиции, нелегальные мигранты были пойманы в грузовике в Любушках после того, как местные граждане доложили в участок их местоположение. Они были задержаны в рамках акции «Мигрант», которую проводит МВД Хорватии в округе Западная Герцеговина. Речь идет о гражданах Ирана, заявили в полиции.

Мигранты часто пересекают северозападную часть Боснии и Герцеговины, в Унско-Санском округе, пытаясь нелегально пересечь границу с Хорватией.

В Боснии и Герцеговине, по данным, которыми располагают власти этой страны, находится от 7000 до 9000 мигрантов.

С наступлением тепла ожидается увеличение числа мигрантов, которые попытаются нелегально въехать в Хорватию и страны Европейского союза, предупреждала ранее пограничная полиция Боснии и Герцеговины.