Красноярск, , 03:16 — REGNUM В среду, 3 марта, в Красноярске будет облачно, без осадков, температура воздуха −16… −14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:20 на Театральной площади было — 22 °C.

Ночью с 3 на 4 марта ожидается до −24… −21 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В четверг, 4 марта, в Красноярске до −9… −6 °C днём и −10… −7 °C ночью, облачно, без осадков.

В пятницу, 5 марта, в Красноярске ожидается до −1… +2 °C днём. Ночью — до −7… −4 °C. Небольшие осадки.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) температура воздуха −45… −40 °C. В Эвенкийском МР температура воздуха −55… −50 °C.

3 марта в центральных районах Красноярского края ожидается морозная погода, температура воздуха ночью −35… −30 °C, на севере до −43… −38 °C. В южных районах в течение суток местами сильный снег. На дорогах центральных и южных районов гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в горных районах Красноярского края 3−5 марта лавиноопасно.

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