Загреб, , 03:41 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 2 марта на пресс-конференции заявил, что он еще не говорил с президентом Хорватии Зораном Милановичем о том, как решить вопрос с выборами председателя Верховного суда, подчеркнув, что его сценарий решения основан на соблюдении конституции и законов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Отвечая на вопросы журналистов, Пленкович заявил, что с Милановичем он еще не обсудил сценарий решения вопроса о выборах председателя Верховного суда. 1 марта Пленкович заявил, кандидатуры на пост главы Верховного суда Хорватии должны удовлетворять все стороны, и что он по этому вопросу будет консультироваться на уровне правящего большинства.

«Мы также можем проконсультироваться с президентом республики, чтобы найти оптимальное решение», — добавил он.

Напомним, раннее президент сообщил, что он не будет поддерживать ни одного из кандидатов, которые ответили на публичный призыв, и что парламент должен сам принять решение о выдвижении кандидатов.