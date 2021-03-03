Гуйян, Китай, , 02:29 — REGNUM В провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая наблюдается стремительный рост производства и экспорта чая в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Совета по развития чайной промышленности Гуйчжоу, в регионе насчитывалось 466 666 га чайных плантаций на конец 2020 года, что является самым высоким показателем по Китаю. В 2020 году общий объем производства чая в Гуйчжоу достиг 50,4 млрд юаней, что на 11,7% больше в годовом исчислении.

В общей сложности 3,4 млн человек вовлечены в чайную отрасль в провинции, а их подушевой доход достиг 12 351 юаня в год. В Гуйчжоу сейчас насчитывается 270 ведущих чайных предприятий с годовым производством 436 тыс. тонн чая.

Чай стал лидирующей позицией в структуре сельскохозяйственного экспорта региона. В прошлом году провинция экспортировала 6577,7 тонн чайных листьев. Общий объем экспорта достиг $230 млн, что на 91,7% больше в годовом исчислении.

Провинция намерена обеспечить годовое производство чая на уровне 450 тыс. тонн в 2021 году. Экспорт чая должен достичь $300 млн.