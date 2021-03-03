Бразилиа, , 02:28 — REGNUM Участие в вакцинации против коронавирусной инфекции принял трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Об этом 2 марта он написал на своей странице в Instagram.

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80-летний экс-футболист напомнил своим подписчикам об опасности пандемии и призвал их продолжать соблюдать санитарные правила. По сведениям портала G1, ему ввели вакцину CoronaVac, созданную китайской фаркомпанией Sinovac Biotech.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Бразилию доставили 5600 литров сырья для производства 8,7 млн доз CoronaVac.

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