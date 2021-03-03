Пекин, , 02:23 — REGNUM Новые отрасли экономики Пекина показали мощные результаты в 2020 году, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Добавленная стоимость новых отраслей китайской столицы достигла примерно 1,37 трлн юаней (около $211 млрд), что составляет примерно 37,8% от общего объема ВРП города на 2020 год, сообщили в муниципальном бюро статистики Пекина.

Среди крупных отраслей промышленности, высокотехнологического производства и стратегических новых отраслей добавленная стоимость выросла на 9,5% и 9,2% соответственно в годовом исчислении.

Производство смартфонов, промышленных роботов и интегральных схем значительно выросло в Пекине. Высокотехнологические услуги и услуги информационных технологий продемонстрировали уверенный и стремительный рост. Показатели новых форм потребления вроде онлайн-потребления также были значительными.