Пекин, , 02:17 — REGNUM Экономика совместного использования Китая продемонстрировала выдающиеся результаты в восстановлении и потенциал в 2020 году на фоне эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Государственного информационного центра КНР, рыночный оборот сектора вырос почти на 2,9% в годовом исчислении, достигнув отметки 3,38 трлн юаней (около $522,3 млрд) в прошлом году.

В частности, экономика совместного использования в сферах знаний и навыков, а также здравоохранения показала существенный рыночный рост на уровне 30,9% и 27,8% соответственно.

Нарушенный эпидемией COVID-19, размер рынка форм совместной экономики, связанных с офлайн-деятельностью, сократился. Рынок совместного проживания, совместной работы и совместного транспорта сократился на 29,8%, 26% и 15,7% соответственно с 2019 года, говорится в отчете.

В докладе также ожидалось, что темпы роста экономики совместного использования достигнут 10−15% в этом году, учитывая сильный потенциал восстановления экономики Китая.