Сараево, , 03:25 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (далее — S&P) 2 марта присвоило Боснии и Герцеговине кредитный рейтинг уровня B со стабильными перспективами. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Стабильные перспективы экономики Боснии и Герцеговины аналитики S&P объясняют оценкой баланса между финансовыми и внешними рисками, связанными с последствиями коронавируса для экономики, с одной стороны, а с другой — объявленной реализацией структурных реформ и ожиданием более сильного экономического роста в среднесрочной перспективе.

Хотя, как и многие другие государства, Босния и Герцеговина сильно пострадала от пандемии, вызванной коронавирусом, аналитики S&P. Они подтвердили кредитный рейтинг этой страны, и подчеркнули, что последствия, тем не менее, были не столь тяжёлыми, как прогнозировалось. Теперь аналитики оценивают падение валового внутреннего продукта Боснии и Герцеговины в 2020 году в 4.8%, в то время как более ранние прогнозы предсказывали снижении на 6%.