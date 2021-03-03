Сараево, , 03:34 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 1 и 2 марта отмечали День независимости, но этот праздник снова отпраздновали только в энтитете Федерация Босния и Герцеговина, в то время как в Республике Сербской посчитали его незаконным и несуществующим. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

«Мы являемся жертвами политики, которая благоприятствует только одному энтитету, ослабляя тем самым государство, но мы сделаем все возможное, чтобы эти препятствия были устранены, и Босния и Герцговина пошла по правильному пути», — заявил в Сараево Бакир Изетбегович, председатель палаты народов парламента Боснии и Герцеговины, после того, как он возложил венок на памятник партизанам освободителям страны от нацисткой оккупации во Вторую мировую войну, вместе с членами президиума страны Желько Комшичем и Шэфиком Джаферовичем.

Изетбегович отметил, что 29 лет назад Босния и Герцеговина взяла в свои руки управление своей судьбой, и выразил уверенность, что наступит время, когда все, кто живет в этой стране, будут любить свою родину и ценить ее независимость.

Президент Федерации Босния и Герцеговина Маринко Чавара по случаю празднования Дня независимости подчеркнул, что эта дата важна, так как Босния и Герцеговина в 1992 году вышла из Югославии и предоставила возможность всем народам и гражданам страны демократически и свободно выражать свою волю о будущем, и народы выразили свою приверженность независимости Боснии и Герцеговины, «государства равноправных народов и граждан».