Загреб, , 03:23 — REGNUM Улица в Беслане получит имя бывшего мэра Загреба Милана Бандича, который 28 февраля скончался на 66-м году жизни от последствий инфаркта. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

После трагедии в Беслане 2004 года, по инициативе Милана Бандича, город Загреб организовал летний отдых для детей из этого города на курортах Адриатики. Эта инициатива впоследствии превратилась в традицию, которая соблюдается по сей дня.

«Он большой друг многих поколений бесланской молодежи. Он занимал должность мэра Загреба 21 год, из которых 15 лет он приглашал нас летом провести каникулы на адриатическом побережье. Около тысячи детей Беслана посетили Милана Бандича. К сожалению, мы не можем приехать на его похороны, но его имя будет увековечено в нашем городе», — заявила Виктория Коцоева, одна из жертв тех страшных событий в Беслане.

Она напомнила, что Бандича несколько лет назад объявили почетным гражданином этого города, и что президент России Владимир Путин удостоил его орденом дружбы.

Инициатива присвоить имя Бандича улице в Беслане принадлежит группе российских граждан во главе с инвестором и многолетним бывшим директором хорватского филиала российской нефтяной компании Лукойл Николаем Ивчиковым. Городские власти идею поддержали, пообещав, что решат вопрос с оформлением необходимой документации.