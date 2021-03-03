Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна доставить на околоземную орбиту 60 микроспутников Starlink, вновь отложен. Об этом сообщила 2 марта на свое странице в Twitter американская компания SpaceX.

Решение о переносе срока принимается уже в четвертый раз. Первоначально ракета должна была стартовать космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, однако запуск ежедневно переносили.

Новой датой полета назначено 4 марта. Причиной очередной отмены называются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS), что может поставить под угрозу возобновление США пилотируемых полетов на Луну.

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