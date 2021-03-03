Кито, , 01:16 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 358 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 286 725. Также за минувшие сутки в республике скончались 17 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре от осложнений COVID-19 умерли 11 095 человек.

Отмечается, что распространение инфекции продолжается во всех 24 провинциях страны. При этом уже около 35 тыс. медработников и пожилых граждан прошли вакцинацию против COVID-19. Массовую вакцинацию населения в Эквадоре планируют начать в апреле 2021 года, когда республика получит достаточное количество доз вакцины.