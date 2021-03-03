Нукуалофа, , 01:10 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали сейсмологи у берегов островного государства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался по координатам 24,3091 градусов южной широты и 175,2365 градусов западной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации по пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья индонезийского острова Суматра. Очаг сейсмособытия располагался в 132 километрах к северо-западу от города Сабанг на глубине 70 километров. Сведений о жертвах не поступало.

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