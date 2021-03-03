Подгорица, , 03:23 — REGNUM Все виды топлива после полуночи со 2 по 3 марта в Черногории подорожали на три-четыре цента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Цены на топливо eurosuper 95 и 98 в течение следующих двух недель подорожали на четыре и три цента и составили 1,27 евро и 1,3 евро. Евродизель подорожал на три цента до 1,13 евро, а цена мазута для оптовой продажи выросла на четыре цента до 1,11 евро.

Последние изменения цен на топливо наблюдались 16 февраля, когда все виды топлива подорожали от трех до пяти центов.

Согласно положениям Постановления о способе образования максимальных розничных цен на нефтепродукты в Черногории, последующий расчет будет выполнен 15 марта и, возможно, измененные цены на нефтепродуктов станут действительны с 16 марта.