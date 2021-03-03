Париж, , 01:00 — REGNUM Экс-президент Франции Николя Саркози собирается обжаловать решение суда. Об этом он заявил 2 марта в интервью Le Figaro, отвечая на вопросы о своем приговоре.

Николя Саркози «Я обжаловал решение, возможно, эта борьба закончится в Европейском суде по правам человека. Мне было бы больно, если бы мою собственную страну осудили, но я готов сделать это, потому что такова цена демократии».

Приговоренный к трем годам тюремного заключения, в том числе по так называемому делу о прослушке, Николя Саркози, откровенно критикуя судей, назвал приговор «глубокой несправедливостью» а себя «осужденным за то, чего он не делал».

«Я утверждаю, что для осуждения в правовом государстве нужны доказательства. А в этом деле улик нет», — утверждает экс-президент. В своем решении суд ссылается на стенограмму 17 телефонных разговоров между бывшим президентом и его адвокатом, перехваченных с января по февраль 2014 года.

Напомним, Николя Саркози и Тьерри Эрзог были признаны виновными в коррупции и торговле влиянием, а также нарушении профессиональной тайны.

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