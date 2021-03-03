Москва, , 01:00 — REGNUM В Москве мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже многоэтажки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл на Беломорской улице. Пострадавший получил различные травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжёлое. Источник рассказал, что мужчина упал в сугроб, что смягчило удар и спасло жизнь. Правоохранительные органы проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени за сутки три человека выпали из окна.

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