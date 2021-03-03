Берн, , 00:52 — REGNUM Британский штамм коронавируса SARS-CoV-2 был выявлен за неделю с 23 февраля по 2 марта в еще пяти странах и общее количество таких государств достигло 106. Об этом 2 марта сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ).

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Кроме того, другую форму этого вируса — южноафриканский вариант (501Y.V2) — обнаружили в не менее 56 странах. Неделей ранее их число составляло 51.

При этом еще один тип коронавируса SARS-CoV-2 — бразильский (P.1) с начала своего появления попал на территорию по меньшей мере 29 государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта минздрав Туниса объявил об обнаружении случаев заражения британским штаммом коронавируса.

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