Кампала, , 00:46 — REGNUM Кампания по вакцинации населения против коронавирусной инфекции в Уганде начнется 10 марта, заявила глава минздрава республики Рут Асенг в ходе пресс-конференции.

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«Министерство здравоохранения заканчивает подготовку к началу вакцинации против COVID-19 с прибытием первой партии из 864 тыс. доз препаратов AstraZeneca», — заявила она.

Асенг добавила, что вакцина прибудет в Уганду ориентировочно 5 марта. На первом этапе ведомство планирует привить около 21,9 млн человек, которые находятся в группе риска по COVID-19. Уточняется, что это пожилые люди, лица с хроническими болезнями, работники сферы здравоохранения и силовики.

На втором и третьем этапах вакцинации уже начнут прививать и жителей Уганды возрастом от 18 до 50 лет. При этом Асенг подчеркнула, что в республике пока ни одна из вакцин не сертифицирована для прививания несовершеннолетних.

По последним данным, в Уганде выявили 40 395 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 15 008 пациентов уже выздоровели, еще 334 не справились с болезнью и скончались.