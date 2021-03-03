Подгорица, , 03:16 — REGNUM Недавно назначенный посол Франции в Черногории Кристиан Тимоние одобрил тенденции в направлении реформ и отметил, что Черногория может рассчитывать на помощь и поддержку Франции в процессе интеграции в Европейский союз. 2 марта он встретился с председателем парламента Черногории Алексой Бечичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Бечич обсудил с Тимоние улучшение отношений двух стран, а также реформы и интеграционный процесс на пути к вступлению в Европейский союз.

Оглядываясь на богатое двустороннее сотрудничество с одним из самых важных членов Европейского союза, председатель парламента выразил уверенность в том, что качественное и интенсивное сотрудничество также будет продолжено в ходе работы парламента нового созыва.

Отмечая, что активная парламентская работа важна для дальнейшего прогресса Черногории, Тимоние напомнил об опыте Франции в вопросе кохабитации всех ветвей власти, а также о том, что правящее парламентское большинство и оппозиция в этой стране постоянно сотрудничают.