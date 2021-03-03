Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве льготный заём в размере 100 млн рублей получила компания «Элта», разработчик и производитель первого в стране экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови. Об этом 3 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Решение о предоставлении денежных средств принял Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Заём стал первым в 2021 году.

«Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови», — рассказал Ефимов.

Согласно условиям соглашения, заём предоставляется на пять лет по ставке 2% годовых.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, компания «Элта» начала строительство завода на площадке «Алабушево» (Зеленоград) особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Планируется, что после завершения работ предприятие полностью переедет на территорию особой экономической зоны и получит доступ к значительным преференциям: обнулению налога на имущество и транспорт, сниженной ставке налога на прибыль, свободной таможенной зоне», — пояснил он.