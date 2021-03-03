Тунис, , 00:32 — REGNUM Несколько первых случаев заражения британским штаммом коронавируса SARS-CoV-2 зафиксированы в Тунисе. Об этом 2 марта сообщил на своем сайте тунисский минздрав.

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В ведомстве также отметили, что факты инфицирования другими опасными мутациями этого вируса — южноафриканской и бразильской — пока не выявлены на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января власти Туниса одобрили российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» для применения в республике.

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