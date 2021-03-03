Белград, , 00:28 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 2 марта провела встречу по видеосвязи с европейским комиссаром по соседству и расширению Оливером Вархелли о применении новой методологии в процессе вступления Сербии в ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Брнабич отметила, что Сербия добилась значительных успехов в прошлом периоде, особенно в области верховенства права, свободы СМИ и защиты журналистов и экономической сферы, указав, что динамика переговоров о вступлении должна быть согласована с нашими усилиями по проведению реформ.

«Сербия приняла новую методологию, полагая, что она обеспечит более конкретную и благоприятную среду ведения переговоров с европейскими чиновниками», — отметила Брнабич, подчеркнув, что Сербия рассчитывает получить более четкие руководящие принципы и методы их применения.