Ижевск, , 00:06 — REGNUM В результате ДТП в Глазовском районе два человека погибли, четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщили ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей МВД по Удмуртии.

Авария произошла на 68 к автодороги «Игра-Глазов» вечером 2 марта. По предварительным данным, водитель автомобиля Renаult не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада», после столкновения отечественный автомобиль загорелся.

По словам начальника отделения ГИБДД «Глазовский» Сергея Поздеева, на месте происшествия до приезда скорой помощи погибла женщина — пассажир иномарки, еще два пассажира Renаult получили травмы. В результате возгорания авто погиб пассажир «Лады», водитель и пассажир этого автомобиля также пострадали и были госпитализированы.

«В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено, сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулирование дорожного движения», — отмечается в сообщении. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.