Киев, , 23:58 — REGNUM Украинская студия Frogwares обвинила бывшего издателя её игры The Sinking City в пиратстве. Об этом 2 марта сообщает портал Kotaku.

Разработчики сообщили, что в сервисе Steam появилась версия The Sinking City, к которой они не имеют никакого отношения. Они заявили, что французская издательская компания Nacon, которой руководит Ален Фальк, попросила своих сотрудников «взломать» игру и изменить её содержание, чтобы впоследствии распространять пиратскую версию. Frogwares в доказательство своих слов разместила в сети соответствующую информацию.

Журналисты издания отметили, что они попытались связаться с представителями Nacon, но пока не получили от них комментарий.

Стоит отметить, что 26 февраля 2021 года, в день появления The Sinking City в каталоге Steam, Frogwares написала на своей странице в Twitter, что не рекомендует геймерам покупать эту версию игры. Nacon в свою очередь заявила, что Frogwares пытается «пересмотреть условия контракта в свою пользу», и назвала версию игры «официальной и полной».