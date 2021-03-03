Вашингтон, , 08:53 — REGNUM Через 33 года после выхода комедии «Поездка в Америку» Эдди Мерфи возвращается на экран в роли принца Замунды. Изначально сиквел полюбившегося всем фильма должен был идти в кинотеатрах, но из-за пандемии коронавируса американская компания Paramount Pictures Corporation продала фильм компании Amazon. Об этом 2 марта сообщает Associated Press.

«Поездку в Америку 2» можно будет посмотреть уже 5 марта.

Как рассказал сам Мерфи, некоторые элементы сюжетной линии подстроились под современные тренды. Была добавлена тема прав женщин и меньшинств. Также в одной из сцен герои обсуждают популярного производителя электрокаров Tesla.

Напомним, что картина 1988 года «Поездка в Америку» понравилась многим зрителям, несмотря на свой простой сюжет. Фильм даже был выдвинут в качестве соискателя премии Оскар за лучшие костюмы и грим.