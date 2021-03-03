3 марта 2021 | Время чтения 19 мин

Столь долго боровшийся с национализмом Александр Лукашенко фактически совершил идеологический каминг-аут, признавшись в симпатиях к национализму. Его оппоненты из среды националистической политэмиграции тоже высказали немало интересного. В комплексе их заявления и действия указывают на безрадостную перспективу Белоруссии.

Сергей Артёменко, , 00:14 — REGNUM Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. За это время он мог реализовать все свои идеи и даже создать новую идеологию. Через четверть века бессменного правления многие верующие в него были вынуждены признать: это как раз тот случай, когда человек любит не театр в себе, а себя в театре.

© ИА REGNUM

Накануне очередных сочинских переговоров с Владимиром Путиным руководитель формально союзной Белоруссии выступил на сцене государственного Купаловского театра. Подарил бутылку водки актёру, актрисам достались цветы — комичный сюжет в жанре позднесоветской комедийной киноклассики.

Однако самое ценное в спиче Лукашенко на сцене государственного театра относилось к вопросам политики и идеологии. Видимо, заявления были настолько скандальными, что даже перепроверенным пропагандистам было запрещено выдавать полную версию. В широкие массы ушло лишь приглаженное цензурой заявление про «хороший национализм, за что меня в России иногда критикуют и упрекают».

«Поэтому я буду делать все, что надо нашим белорусам, то, что нас будет отличать. От русских тоже», — пообещал Лукашенко.

Читайте на эту тему: Сочинский поклон Лукашенко: к Путину приехал «хороший националист»

Видимо, уроки выборного 2020 года не пошли впрок. Зам по идеологии сменился, но уровень «идеологической вертикали» остался прежним. Методы тоже не изменились: процветает плагиат или, как элегантно выражаются в случае убедительной интеллектуальной несостоятельности — «перехватывание знамён». Перехватывают их по-прежнему у националистов, доведших бессменного правителя до перемещения по охваченному протестными манифестациями Минску на вертолёте в сопровождении вооружённого несовершеннолетнего сына.

«Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — заявлял тогда Лукашенко.

Читайте новости и аналитику сюжета: Протесты в Белоруссии

На подавление протестов были брошены все силы и средства. Показательными стали два убийства: безоружного манифестанта Александра Тарайковского показательно расстреляли на минской площади, а в подворотне Бреста застрелили в затылок Геннадия Шутова. В первом случае по факту убийства уголовное дело отказались возбуждать, а во втором убийцу признали «потерпевшим» с вынесением обвинительного приговора убитому посмертно.

Массовые жестокие репрессии, задокументированные пытки и другие особенности политики в белорусском «правовом государстве» стали дополнительным поводом для широкого подъёма протестных выступлений. Самоназначенные «лидеры оппозиции» из Варшавы и Вильнюса предрекали падение «кровавого режима» через несколько недель после 9 августа, через пару месяцев и гарантированно — до Нового года.

В опубликованном 28 февраля немецким еженедельником Bild am Sonntag интервью экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назначила новый, уже трудно сказать какой по счёту дедлайн:«Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет».

До этого Светлана Тихановская «В гостях у Гордона» призналась, что фактически является содержанкой другого государства «в статусе официального гостя», получает «зарплату» — как и другие сотрудники её «офиса». Мимика и признание «национального лидера» (ещё один титул самозванки, которую Лукашенко называет «беглой») шокировали белорусских обывателей, которые якобы выдали ей некий «мандат» с полномочиями говорить от их лица.

Дмитрий Гордон закономерно поинтересовался у Тихановской причиной, по которой многотысячные протестные выступления в Белоруссии «стухли». Она не согласилась с такой формулировкой. Однако факт очевиден: вместо сотен тысяч на минских улицах наблюдаются в лучшем случае десятки, а в других областных центрах не набирается и десятка манифестантов.

Вряд ли дело в репрессиях, которые, что также очевидно, позволили изолировать лидеров и запугать рядовых участников. Всё указывает на наличие сразу нескольких параллельно существующих измерений белорусского политикума, в которых живут Лукашенко со своим окружением, зарубежная политэмиграция, загнанная в андеграунд протестная масса и ещё более многочисленное «болото» обывателей, отказавшее в действенной поддержке сторонам конфликта.

Для победы Лукашенко достаточно было не допустить объединения «болота» с беспрецедентно многочисленной протестной массой. Для этого, хоть и с запозданием, была использована критика идей и символов националистической оппозиции.

Госагитпроп внезапно выяснил, что десятилетиями открыто использовавшиеся бело-красно-белые знамёна и другие символы этой цветовой гаммы — это «антигосударственная», «незарегистрированная», «коллаборационистская», «профашистская» и даже «фашистская» символика. Борьба с нею дошла до трагифарса, который знаменуют суровые баталии с зефиром «оппозиционной» расцветки в руках пенсионерки из Жодино, жалюзи такой же цветовой гаммы в доме многодетного отца в Минском районе, и даже белыми штанами с красными лампасами теперь уже знаменитой далеко за пределами даже Белоруссии жительницы Гродно.

Прозападная оппозиция тоже пытается расширить символическое пространство. Тихановская 23 февраля поздравила «настоящих защитников Белоруссии». Она также анонсировала весеннее оппозиционное выступление — то самое, которое должно смести режим Лукашенко, сообщив посредством ТГ-канала: «25 марта — это День Воли. День нашей независимости. И я призываю всех беларусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов».

Окончив с золотой медалью среднюю школу и филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета, обладательница мифического «мандата» так и не научилась грамотно писать. Однако это не главная проблема предводительницы «беларусов».

В свете взаимного плагиата идей и символов сторонами белорусского местечкового конфликта наблюдатели из Москвы и Варшавы смогут оценить, как официальный Минск выкрутит присвоение даты 25 марта — важнейшей в календаре белорусских националистов. Судя по февральской театральной речи Лукашенко, официоз может попытаться присвоить и эту дату. Вовсе не случайно в начале февраля глава МИД Белоруссии Владимир Макей с трибуны «всебелорусского народного собрания» запустил в легальный оборот вариацию на тему националистического слогана — «Люблю Беларусь» (отсылка к паролю польских мятежников 1863 года и слогану внесистемных националистов «Жыве Беларусь»).

Уместно напомнить, как в начале 2018 года глава президентской администрации Наталья Кочанова заверяла местных русофобов в готовности властей отпраздновать 25 марта 100-летие провозглашения полувиртуальной «Белорусской народной республики». В намерениях властей «достойно отметить» этот «праздник» заверял польскую радиостанцию бывший замглавы МИД — председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Валерий Воронецкий. По факту тогда бело-красно-белая символика была повсеместно легализована, и участие официоза в праздновании юбилея БНР было весьма заметным.

Читайте подробности: «100-летие БНР» в Белоруссии: обманутые ожидания и политизация костёла

Сейчас бело-красно-белая символика («бчб») под жесточайшим запретом. Нанесение красной полосы на белую стену становится поводом для срочной мобилизации коммунальных служб на перекрашивание стены. Этим злоупотребляют многие обыватели, десятилетиями ждавшие косметического ремонта фасадов домов, трансформаторных будок, заборов.

Всё может измениться однажды утром, когда глава правящей семьи вдруг решит, что «фашистская» бчб-символика — не такая уж и фашистская. Ведь с инициированной им в начале 2000-х «белорусизацией» именно так и произошло: внезапно был принят к исполнению комплекс мер, которые в периоды первого и второго сроков президентства Лукашенко казался чистой воды безумием.

В январе 2011 года Лукашенко с трибуны рассказывал, как в 1994 году Белоруссия была «нищей, доведенной «свядомымi дэмакратамi» до ручки, где сотни тысяч голодных людей выходили на улицы, требуя работы, зарплаты и куска хлеба; где разваливалось и разворовывалось все, что только можно, где на роль государственной идеологии претендовал оголтелый национализм с его русофобией и мракобесием ».

В июле 2012 года рабочие группы выдали спичрайтерам концептуальную мысль, которую Лукашенко озвучил так: «Идеологи белорусского национализма не понимали, что в конце 20-го века концепция узкого национального государства безнадежно устарела. Особенно странно эти архаичные мысли выглядели на фоне якобы приверженности националистов панъевропейской идее. К этому времени Европа давно отправила в исторический архив модель узконационального государства, сделав ставку на открытость и интеграцию. Все это показывало интеллектуальную слабость этих «национальных идеологов», узость их культурно-исторического кругозора. Они пытались предложить нашей нации идеи, давно пройденные в мировой истории. Они не понимали, что глупо в начале третьего тысячелетия строить государство по лекалам 19-го века. Упорствуя в своих заблуждениях, так называемое национальное движение фактически тянуло молодую страну назад».

До этого, в 2003 году, он описывал национализм в тех же и даже излишне сгущенных тонах, рассказывая российским журналистам: «У нас была попытка в начале девяностых во времена Шушкевича и прочих повернуть страну в направлении дикого национализма, когда русские люди — россияне были посажены на чемоданы и готовились отсюда выехать. Этот процесс был бы еще более опасным и страшным, нежели в других республиках бывшего Союза».

В 2005 году он рассказывал российскому ТВЦ о продажных прозападных националистах, сравнивая их с радикальными исламистами. В 2004 году он фактически сравнивал их с погромщиками и вандалами.

В феврале 2017 года — в разгар насильственной «белорусизации», сопровождавшейся политическими репрессиями сторонников Русского мира («дело регнумовцев»), Лукашенко похвалил создателей современной националистической мифологии и обнаружил в Белоруссии «национализм здравый». В августе 2020 года обозначился нейтральный «экономический национализм».

Времена меняются, и сегодня Лукашенко уже рассказывает о «хорошем национализме» и даже не вспоминает о своих увлечениях периода «лихих девяностых» — панславизмом, германским порядком времён Адольфа Гитлера и многим другим. Глава его дипломатии уже не вспоминает об огромной работе по завлечению в Минск из США и Британии знаковых «экспертов по сдерживанию России» (Джеймстаунский фонд и другие). Сегодня «вышиваночный» Макей вещает о плохой западной «фашиствующей демократии», предлагает пересмотреть конституционно задекларированное стремление Белоруссии к нейтралитету и внеблоковому статусу.

Что будет завтра — зависит от одного человека, который может встать не с той ноги. Однако в руках у этого человека «царские полномочия», ему подчинены десятки тысяч вооружённых подданных, периодически приносящих присяги и клятвы на верность лично ему — как в «образце президентской республики». При авторитарном режиме и ручном управлении наличие плана, программы, стратегии — вопрос вторичный.

В то же самое время от оппонентов Лукашенко требуются программные документы и планы действий. Скользкие формулировки в стиле «и нашим, и вашим», «за всё хорошее против всего плохого» помогли Тихановской состояться как кандидату для протестного электората.

Президентская кампания прошла, и от номинального протестного символа требуется большее, чем обещание при победе провести новые честные президентские выборы. За несколько месяцев на вчерашней tabula rasa написали свои письмена хорошие западные специалисты. Вчерашняя домохозяйка, не скрывавшая влечения к котлетам, превращена в респектабельную леди с приличным гардеробом, приданным штатом стилистов, спичрайтеров и других специалистов. Однако она по-прежнему не готова к результативной работе в межвыборный период.

Тихановская не опирается ни на какую силу в Белоруссии. Она не лидер партии или предпринимательского союза, она никак не виляет на силовиков. В её вильнюсском офисе окопались самовлюблённые павианы и мартышки, амбициозные лузеры и беспринципные грантососы. Наиболее дееспособных загодя скупили представители политического противника.

Отсутствие чёткой программы и алгоритма действий помогло протестному кандидату лавировать между Сциллой и Харибдой во время так называемых президентских выборов. Однако уже осенью отсутствие таких документов стало претензией со стороны участников протестных манифестаций, которым Тихановская никак не может помочь.

Почти полторы сотни студентов было отчислено за участие в протестных акциях — реальная помощь дошла до десятой части. Из сотен уволенных преподавателей, сотрудников научных учреждений, рабочих и служащих примерно десятая часть получила что-то помимо хорошего слова. Всем оставшимся для заезда в места не столь отдалённые (если не прилетит пуля) достаточно просто выйти на улицу в белых штанах с красными лампасами. Можно и не выходить — приедут и отвезут куда надо, за фабрикацией обвинения дело не станет.

Тем не менее, наличие неких «дорожных карт» у номинальной оппозиции должно быть. Мало стряхнуть нафталин с набросов прошлого века. Описательно-декларационный»Реанимационный пакет реформ для Беларуси», со скидкой на наивные противоречия и ошибки, без хорошо прописанных механизмов реализации и гарантий так и остался сомнительным прожектом.

После имитации больших усилий и натужных интриг в начале года был выдан на-гора откровенно примитивный «План победы Тихановской» — он же «Стратегия победы беларусов» с привычными орфографическими ошибками. Украинские грабли не выглядят привлекательно, однако неизбежны, когда за дело берутся такие «специалисты».

Читайте аналитику сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Неспособность предложить программу действий находит простое объяснение в элементарной некомпетентности и даже вопиющем невежестве деятелей, возомнивших себя лидерами и вещающими от имени то ли народа в целом, то ли некоего «большинства» оного. Они на пятом десятке лет пишут с ошибками, указывая в анкетах «высшее образование» (а у некоторых и по два-три диплома).

Например, лидер самодеятельного «Народного антикризисного управления» Павел Латушко. Два вузовских диплома, причём один из них — минского института иностранных языков. Он коллега Тихановской по профессии (учительница английского языка). Карьера в комсомоле не задалась, зато при Лукашенко он взял от жизни всё.

Моральный и интеллектуальный уровень амбициозного Латушко, не удовольствовавшегося спокойной номенклатурной старостью в престижной синекуре, периодически проявлялся и ранее. В кризисном августе 2020-го он вполне закономерно оказался в президиуме «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», сформированного Ольгой Ковальковой — правой рукой Тихановской.

Не удовольствовавшись этим, Латушко вскоре создал под себя отдельную контору — «Народное антикризисное управление» (НАУ). Откровенно фейковая структура на западном содержании, в каждом слове своего названия она содержит ложь. Тем же содержанием пропитаны и публичные выступления бывшего номенклатурщика, призывавшего к всеобщей забастовке и заявлявшего, что сам он тоже бастует (в Польше).

«Благодаря просветителю и философу Франциску Скорине, беларусы познакомились со Священным писанием еще задолго до своих соседей. Этот факт колоссальным образом повлиял на развитие нашего общества в экономическом, политическом, правовом и культурном аспектах», — заявил 21 февраля предводитель НАУ на своей страннице в Facebook.

В это день отмечался объявленный ЮНЕСКО «День родного языка». Поэтому вдвойне символично выглядела орфографическая ошибка, допущенная в слове белорусы, вещающим от их имени.

Однако самый невероятный ляпсус, который стремительно растиражировали русофобские и сектантские издания, связан с упоминанием западнорусского издателя Библии. В этом восторженном невежестве Павел Латушко встал в один ряд с Александром Лукашенко, прославившемся мемом «Скорина Питерский».

На самом деле русские — именно так себя называли предки современных белорусов, познакомились со Священным писанием задолго до Скорины из славного града Полоцка. Что никоим образом не умаляет заслуг издателя — скорее уничтожает остатки репутации местечкового националиста, позорно сбежавшего в Варшаву.

Латушко солгал вдвойне, утверждая, что «беларусы познакомились со Священным писанием еще задолго до своих соседей». На самом деле для такого утверждения нет никаких оснований.

Во-первых, «беларусов» (и даже белорусов) в XVI веке ещё не было. Поэтому на титульной странице печатного издания Франциска Скорины, изданного специально для соотечественников, содержится надпись «Библия Руска».

Во-вторых, сводить «знакомство» к появлению печатного издания при наличии широкого разнообразия прекрасных во всех отношениях рукописных экземпляров Священного писания — глупость неимоверная с признаками кощунства и банального невежества. Утверждать подобное — значит отрицать очевидные заслуги славянских просветителей. Среди них не только святые Кирилл и Мефодий, но также и известная каждому белорусскому школьнику святая преподобная Евфросиния Полоцкая. Её, кстати, местечковые «официальные» националисты объявили «белоруской святой», и всякое иное мнение трактуют как «экстремизм».

Читайте подробности: «Политически ангажированы»: историк раскритиковал белорусских госэкспертов

В-третьих, Франциск Скорина не был славянским первопечатником, как заверяют граждан Белоруссии со школьной скамьи и вообще всех так называемые белорусские националисты. Он не был первым издателем церковной литературы даже в Восточной Европе. Бывший посол Белоруссии в Польше, видимо, не знал или специально «забыл» (что ещё хуже) малоизвестный среди белорусских адептов культа Скорины факт: в Польше первые печатные издания церковной литературы в конце XV века на кириллице выпустил в свет Швайпольт Фиоль.

Восточная Европа до Франциска Скорины знала печатные издания мастеров не только польских, но также чешских и румынских — тоже печатавших на кириллице. То есть и первопечатником на кириллице уроженца славного Полоцка назвать нельзя.

Изданная им «Библия Руска» также не была первым полным переводом Библии на славянский язык, учитывая, что в 1499 году уже была Геннадиевская Библия. Скорина в своей издательской деятельности использовал переведённые на в том числе и славянские языки книги священных текстов.

Павел Латушко, в 2009—2012 годах занимавший должность министра культуры Белоруссии, активно проводил политику «белорусизации». Не удивительно, что культура постсоветской республики деградировала, а сам бывший министр, бывший посол, бывший директор театра, а ещё ранее — комсомольский функционер в кризисном августе 2020-го предал своего благодетеля с той же непринуждённостью, с которой он ранее предал идеалы строителя коммунизма.

Тему предательства развил на следующий день, 22 февраля, известный узким специалистам и периодически напоминающий о своём существовании скандалами политэмигрант Зенон Позняк. Историкам он знаком как лидер некогда мощного праворадикального русофобского движения «Белорусский народный фронт». От движения отпочковалось немало организаций такой же направленности. Второе десятилетие посредством факса и других приспособлений для удалённого доступа Позняк руководит одной из них — политической сектой под громким названием «Консервативно-христианская партия БНФ».

В соответствии с постулатами марксизма-ленинизма (чтобы объединиться, надо сперва размежеваться) Позняк выступил с разоблачительным заявлением на тему происков Кремля и лично Владимира Путина. По версии лидера КХП-БНФ, вещающего из-за кордона почему-топод псевдонимом «Ivan Viktarovič», российский лидер якобы воздействует на политикум Белоруссии через свою агентуру в лице участников президентской кампании 2020 года — более полугода сидящего в СИЗО КГБ экс-банкира Виктора Бабарико, а также находящуюся на содержании правительства Литвы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.

Позняк уверен, что «Бабарико — креатура Кремля (через Газпром), и что лично Путин причастен к газпромовскому проекту». Прекрасно зная, что значит слово «опускают» в тех местах, где находится Бабарико и муж Тихановской, получивший статус политбеженца в США престарелый Позняк поведал, что «Бабарику не поднимешь на номер один, не опустив Тихановскую, которую сами же слепили. Ее незаметно, кстати, как раз и опускают. В последнее время Тихановская без перерыва вещает серийные глупости (о праздновании 23 февраля в новом значении и т. п.)».

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

Пресловутую «старую оппозицию» вместе с ревнивцем Позняком фактически признали политическим кладбищем задолго до президентской кампании 2020 года. Сейчас параллельно с «офисом Тихановской» и «НАУ» Латушко действуют «народные посольства» — проекты белорусской политэмиграции, призванные создать видимость возможности существования альтернативы полноценным диппредставительствам официального Минска. С ними аффилированы специализированные фонды (BySol, «Дапамога», «Разам») — тоже накачиваемые западными деньгами. Толку от них пока мало, однако и расходы на всю эту систему по западным меркам невелики.

Запад может себе позволить «играть вдолгую», перебирать комбинации «многоходовочек» и ждать удобного момента. Белоруссия, как и Украина, западным стратегам нужна как рычаг давления на Россию. Москва, в свою очередь, поддерживает Лукашенко, так как альтернативы ему она не создавала. Западные «друзья и партнёры» — напротив, именно этим и занимались десятилетиями.

Весна 2021 года станет временем великого перелома в судьбоносном белорусском конфликте. Лукашенко дожмёт своих внутренних врагов. Отойдя от августовского шока, он уже неоднократно подтвердил курс на «многовектоность». Соответственно, метания официального Минска и попытки наладить отношения с Западом продолжатся. В реалистичности такой эфемерной перспективы заверяет Макей — с меньшей убедительностью, чем год-полтора назад. Кое-кому не остаётся ничего иного, как верить — авось хоть что-нибудь, да выгорит.

Даже если завтра Лукашенко со своим ближайшим окружением, Тихановская с прочими номинальными «отцами белорусской демократии» вымрут от COVID-19 или знаменитой местной «трасцы», то русским в Белоруссии от этого легче не станет. Они деморализованы, разобщены и не готовы к переменам. Судя по позорной эпопее с легализацией «Бессмертного полка», никто не позволит им оформить самостоятельную политическую силу. Для войны на два фронта (со «змагарами» и «лукасеками») потребуются не только навыки и все внутренние ресурсы, которых по факту нет, но и внешняя поддержка, которую ждать неоткуда.

Отступать некуда — позади Москва, а её пока устраивает Лукашенко с его новыми марионетками в виде недоделанных «русских партий», ритуальные «организации российских соотечественников», «Дни духовной культуры России» в минском «Доме Москвы» и тому подобное. Поэтому важнейшей задачей русских остаётся выживание и подготовка к переменам. Русская весна в Белоруссии непременно наступит.

Также читайте комментарии сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия