Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Комитет Сената США по торговле, науке и транспорту утвердил кандидатуру Джины Раймондо на пост министра торговли США. Об этом 2 марта сообщает Associated Press.

Ожидается, что президент Джо Байден будет опираться на министра торговли для возобновления доверительных отношений государства с частными предпринимателями.

Раймондо будет отвечать за департамент, который тесно работает с такими программами как Национальная метеорологическая служба и служба иностранной торговли.

Напомним, что в дополнение к созданию условий для появления новых рабочих мест и экономического роста по всей стране, министерство торговли осуществляет надзор за океаническим и прибрежным судоходством, а также помогает вести переговоры по двусторонним торговым соглашениям.

Отметим, что Раймондо была первой женщиной-губернатором штата Род-Айленд и также является основательницей компании Point Judith Capital.