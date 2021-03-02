Бейрут, , 23:31 — REGNUM Дороги, ведущие к центру Бейрута, перекрыты протестующими в районе Площади павших и на других важные автомагистралях ливанской столицы, сообщает 2 марта РИА Новости.

Участники протестов подожгли покрышки и мусорные баки, автомобильное движение в центре Бейрута затруднено.

По утверждению агентства, блокировка дорог протестующими началась после сообщений о падении курса ливанского фунта.

За один доллар США в обменных пунктах стали давать 10 тыс. ливанских фунтов, после чего средняя зарплата в стране составила не более $100, а цены на основной набор продуктов выросли на 200%.

В центр Бейрута уже переброшены военные, которые частично разблокировали главную столичную автотрассу на эстакаде Ринг.

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