Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Национальная хоккейная лига подвела итоги минувшего игрового месяца, определив на своем официальном сайте лучших игроков лиги в феврале.

В рейтинг лучших попали четыре игрока.

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн, набравших в 13 матчах февраля 24 (7+17) очков.

Вингер «Бостона» Давид Пастрняк, на его счету 17 (9+8) баллов результативности в 11 матчах.

Центровой «Сан-Хосе» Логан Кутюр — он набрал 12 (8+4) очков в 10 матчах.

Остон Мэттьюс из «Торонто» также попал в этот список, он набрал 21 (12+9) очко в 11 встречах.