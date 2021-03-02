Москва, , 23:29 — REGNUM Роскомнадзор уже ограничил доступ к нескольким сотням материалов в интернете, содержащих призывы к самоубийству. Об этом сообщили 2 марта в пресс-службе ведомства.

По данным Роскомнадзора, активное распространение информации с призывами к совершению суицида фиксируется в социальных сетях с 21 февраля.

«На текущий момент на основании требований Роскомнадзора об удалении призывов социальные сети ограничили доступ к 451 противоправному материалу», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту распространения в интернете «роликов и информации, побуждающей детей к совершению ряда небезопасных для их жизни действий».

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