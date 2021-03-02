Приштина, , 23:33 — REGNUM Лидер Демократической партии Косово Энвер Ходжай 2 марта провел встречу со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Белградом и Приштиной Мирославом Лайчаком, в ходе которой заявил, что любое возможное соглашение между Косово и Сербией должно соответствовать Конституции Косово и не должно нарушать территориальную целостность, полноту и суверенитет края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Ходжай подчеркнул, что единственным решением проблемы Косово может стать взаимное признание Косово и Сербии и предоставление Косово кресла в ООН.

Также политик потребовал, чтобы Лайчак извинился из-за скандала с картой в его кабинете, на которой Косово представлено как часть Сербии, хоть и выделено административной границей. По словам Ходжая, посредник в диалоге не может занимать подобную «одностороннюю» позицию и должен признавать ту реальность, что Косово независимо.

Напомним, прежние руководители Демократической партии Косово — Хашим Тачи и Кадри Весели — в настоящий момент обвиняются Специальным трибуналом по Косово в Гааге в совершении преступлений против человечности.

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