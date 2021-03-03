Москва, , 09:56 — REGNUM Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) начал приём статистических отчётов, который проводится в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 марта.

Электронные сведения о показателях хозяйственной деятельности могут быть поданы индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в ЕПГУ в упрощённом режиме. Необходимо заполнить данные о системе налогообложения, видах деятельности, о численности работников, выручке от реализации, об основных фондах и инвестициях в основной капитал, о количестве грузоперевозящих автомобилей.

Уведомление о приемеотчёта или требования по его доработке придут в личный кабинет пользователя ЕПГУ.

«Прием отчётов на портале госуслуг будет проходить до 30 апреля 2021 года включительно. Пользователям гарантирована конфиденциальность: сведения используются в обобщённом виде, персональные данные обезличены», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Экономическая перепись малого бизнеса или сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства проводится раз в пять лет согласно п.2 ст.5 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Она направлена на получение статистических данных о состоянии малого бизнеса в России и понять, как поддержать предпринимателей и экономику в целом.

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