В России началась экономическая перепись малого и среднего бизнеса
4 марта, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) начал приём статистических отчётов, который проводится в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год.
Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 марта 2021 года
Электронные сведения о показателях хозяйственной деятельности могут быть поданы индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в ЕПГУ в упрощённом режиме. Необходимо заполнить данные о системе налогообложения, видах деятельности, о численности работников, выручке от реализации, об основных фондах и инвестициях в основной капитал, о количестве грузоперевозящих автомобилей.
Уведомление о приеме отчёта или требования по его доработке придут в личный кабинет пользователя ЕПГУ.
Экономическая перепись малого бизнеса, или сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства, проводится раз в пять лет согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона