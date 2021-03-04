4 марта, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) начал приём статистических отчётов, который проводится в рамках экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

Об этом сообщается на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 2 марта 2021 года

Электронные сведения о показателях хозяйственной деятельности могут быть поданы индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в ЕПГУ в упрощённом режиме. Необходимо заполнить данные о системе налогообложения, видах деятельности, о численности работников, выручке от реализации, об основных фондах и инвестициях в основной капитал, о количестве грузоперевозящих автомобилей.

Уведомление о приеме отчёта или требования по его доработке придут в личный кабинет пользователя ЕПГУ.

« Прием отчётов на портале госуслуг будет проходить до 30 апреля 2021 года включительно. Пользователям гарантирована конфиденциальность: сведения используются в обобщённом виде, персональные данные обезличены », — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.