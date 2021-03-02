Вашингтон, , 23:22 — REGNUM Владельцы копии игры Yakuza: Like A Dragon для PS4 стали жаловаться на то, что у них не получается загрузить бесплатное обновление до версии для PS5. Об этом 2 марта сообщает портал Game Rant.

После того, как некоторые геймеры пожаловались на проблему, администрация Twitter-страницы Ask PlayStation UK сообщила, что службы PlayStation и разработчики знают о ней и пытаются её решить. Пока нет информации о том, когда ситуация будет исправлена.

https://twitter.com/AskPS_UK/status/1366770790335737856

https://twitter.com/RGGStudio/status/1366798672487407616

Напомним, сегодня, 2 марта 2021 года, ролевая игра Yakuza: Like a Dragon вышла на консоли PlayStation 5. Разработчики отметили, что геймеры, игравшие в неё на PS4, не смогут перенести сохранения в версию для новой консоли Sony.

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