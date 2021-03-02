Ижевск, , 23:20 — REGNUM Депутаты Госсовета Удмуртии поддержали присвоение Воткинску почётного звания «Город трудовой доблести».

Воткинский завод изготовил и послал фронту около 52 тыс. пушек разных калибров, что составило почти 11% всего произведенного в годы войны вооружения в стране. Рабочими и специалистами Воткинского завода была изготовлена каждая девятая пушка из полевой артиллерии военного времени.

Ходатайство органов государственной власти региона о присвоении звания с экспертным заключением Российской академии наук рассматривается Российским организационным комитетом «Победа». Приказ о присвоении звания подписывает президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» Ижевску. Также в Приволжском федеральном округе звание присвоено Нижнему Новгороду, Самаре, Перми, Саратову, Уфе и Ульяновску. Всего в России почетное звание присвоено 20 городам.