Аризона, , 08:56 — REGNUM Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) собирается построить шесть фабрик на территории США для наращивания производства полупроводниковой продукции. Об этом 2 марта сообщает HotHardware.

Данное решение было принято в связи с недавно возникшим кризисом на рынке полупроводниковой продукции, который привел к дефициту процессоров, видеокарт и даже автомобилей.

Отмечается, что строительство новых фабрик TSMC не решит проблему моментально, но поможет не допустить повторения подобного кризиса в будущем.

Согласно источникам, TSMC решило построить дополнительные шесть фабрик вокруг уже строящегося завода в Аризоне. Если все пойдет по плану, то новые фабрики начнут работу уже в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2021 года крупнейшие мировые автомобилестроительные компании столкнулись с дефицитом полупроводниковых устройств. Из-за этого многие производители были вынуждены приостановить часть линий и снизить объёмы выпуска автомобилей.

В связи с этим правительство США отправило письмо министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа с призывом принять участие в разрешении этой проблемы. Правительство Тайваня откликнулось на просьбу и призвало бизнесменов вкладывать деньги в американскую экономику.